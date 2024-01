Puppo sicuro | “Swiatek non una super campionessa Le quote su Sinner-Khachanov danno una certa dimensione”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, uno dei temi principali ha riguardato la vittoria di Jasmine Paolini sulla russa Anna Blinkova ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2024 e la sorprendente eliminazione della n.1 al mondo Igacontro la giovane ceca Linda Noskova. “Jasmine è stata davvero brava ad approfittare di questa situazione che si sta creando nella parte alta del tabellone femminile, dove stanno cadendo teste di serie come birilli. Dopo il sorteggio avevo detto certe cose sue anche che per menon sarebbe arrivata in finale. Avete visto il tabellone che aveva? Lei stessa ha detto che non aveva mai avuto un tabellone così orribile“, dichiara ...