Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca e mareggiate | codice giallo per il Salento Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il dipartimento dellaha emesso per lal’dalla prossima mezzanotte per quindici ore. Si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi disullameridionale, con tendenza a generale attenuazione nelle ore pomeridiane. Possibililungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperper il

Codice arancione nel settore Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Toscana . allerta gialla per altre regioni fra cui la Puglia (immagine home page tratta ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 6 di domani, 8 gennaio, per quattordici ore. Si ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 6 di domani, 20 gennaio, per diciotto ore. Si prevedono ... (noinotizie)

Un weekend dal sapore decisamente invernale sulla. L'atteso arrivo di aria artica sulla nostra regione, ha provocato dalla notte un brusco calo termico, portando i primi fiocchi di neve sui rilievi. Se su Bari città, la mattinata è ...... Campania interna e Calabria; locali accumuli a quote collinari sono attesi anche ine ... Giorno per giorno Un sabato 20 gennaio 2024 caratterizzato da forteal Centro - Sud. Domenica , ...Una forte ondata di maltempo e gelo artico sta colpendo l'Italia. Si prospetta un weekend gelido, forse il più freddo dell'Inverno. Inizia, infatti, una fase decisamente polare ...La mattinata di sabato 21 gennaio è stata particolarmente difficile in Salento così come nel resto della Puglia a causa del maltempo che ha provocato danni e disagi. Nel capoluogo salentino le folate ...