Prossimo turno Serie A 2023 2024

(Di sabato 20 gennaio 2024) : date e partite in programma Lasta per vivere la sua 21ª giornata, che si giocherà parzialmente da sabato 20 gennaio a domenica 21 gennaio, con i recuperi delle gare delle squadre impegnate nella Supercoppa italiana programmati per febbraio. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 21ª Giornata (20 gennaio-21 gennaio, recuperi a febbraio) Sabato 20 gennaio Ore 18.00, ROMA-VERONA (DAZN)Ore 20.45, UDINESE-MILAN (DAZN/SKY) Domenica 21 gennaio Ore 12.30, FROSINONE-CAGLIARI (DAZN/SKY)Ore 15.00, EMPOLI-MONZA (DAZN)Ore 18.00, SALERNITANA-GENOA ...

Jasmine Paolini non arresta la sua straordinaria corsa: la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana per la prima volta in carriera ha centrato il pass ... (oasport)

... mentre in Germania sono in programma le gare del diciottesimo, oltre a un recupero della ... Ilfine settimana si preannuncia ricco di emozioni calcistiche con la 21ª giornata della ...... in New Hampshire, lo stato dove si svolgerà ilappuntamento delle primarie, martedì 23 gennaio (i caucus in Iowa, il primodelle primarie, erano stati vinti nettamente da Trump ). Tim ...La Virtus Cermenate archivia velocemente la pratica Lipomo nell'undicesima giornata di campionato di Prima Divisione: 3 set a 0 per le padrone di casa che nel prossimo turno di campionato saranno ...Sconfiggendo in due set la russa Anna Blinkova, Jasmine Paolini ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Australian Open di tennis che si svolgono a Melbourne. (ANSA) ...