Prossimo al traguardo il VI convegno di Aristocrazia Adriatica

(Di sabato 20 gennaio 2024) Città Sant’Angelo – Sabato 9 Marzo, presso la struttura “Villa Chiara” di proprietà del Barone Sorricchio di Valforte, stupendo ristorante immerso nelle colline pescaresi e più precisamente a Città Sant’Angelo uno dei Borghi più Belli d’Italia, si terrà il VI evento promosso dalladell’Europa Orientale e dall’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola (A.D.U.O.M.S.S.A.N.) con la delegazione Abruzzo. L’evento avrà per titolo ed argomentazione “Memoria – Governo e Territorio nella Storia attraverso la Nobiltà, l’e la Notabilità“. Il Principe Christian Agricola, Duca di Capua delle Terre di Lavoro, conte di Udine e Risano, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Rettore dell’Accademia con ...

Dopo aver tagliato ildei 60 anni di carriera, Claudio Baglioni ha annunciato che terminerà la sua carriera ... Fine attività nel 2026 L'artista, che il16 maggio compirà 73 anni, ha ...Le ultime date del tour Si terrà a Roma, il 26 febbraio, il gran finale di "a TUTTO CUORE",... "Mi sento di aver tagliato ildi 60 anni di vita in musica e ho deciso di concedermi il ...Il segreto è non andare troppo avanti con la testa, e pensare sempre e solo alla prossima partita." ARIANNA E SOFIA: "Ogni settimana la Juve regala belle notizie e momenti importanti: in questa ...Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha presentato ai canali ufficiali della Juventus la gara di domani contro il Sassuolo. Le sue parole: SETTIMANA- &q.