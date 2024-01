PROBABILE FORMAZIONE Udinese-Milan Corsport | pochi dubbi per Pioli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ladelcontro l’per il Corriere dello Sport? Stefanonon ha particolariIldi Stefanosi prepara a scendere in campo contro l’di Gabriele Cioffi nella sfida valida per la 21esima giornata di Serie A. L’obiettivo dei rossoneri è quello di dare continuità alla serie di vittorie in campionato, per provare ad insidiare Juventus e Inter. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con in porta Mike Maignan. Per quanto riguarda la difesa, non dovrebbero esserciha recuperato anche Alessandro Florenzi. Restano, invece, fuori i lungo degenti Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw. A ...

Evenienza che appare meno. Al momento non sono stati chiariti quindi quali sono i limiti ...ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio lacon ...iniziale dei padroni di casa: Lazzeroni in regia con Frosini opposto, Lumini e Del Campo di banda, Pozza e Lusori al centro, Resegotti libero A dirigere l'incontro i signori ...Esordio per De Rossi sulla panchina della Roma. Il Milan a Udine va a caccia di certezze. Juventus di scena a Lecce ...Alle 16.15 è in programma la gara Lumezzane-LR Vicenza, valida come 22a giornata del campionato di Serie C girone A. La squadra di Vecchi è alla caccia della seconda vittoria consecutiva, la prima in ...