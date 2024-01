Privatizzazioni | il governo studia la cessione di Eni | con un incasso di 2 miliardi di euro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sono già in corso le operazioni volte alla vendita di porzioni dei beni nazionali. Pur facendo affidamento sulle risposte evasive riguardo all’eventualità di mettere sul mercato una parte significativa delle azioni dell’Eni, ilsta attuando il suo piano di. Si prevede di cedere fino al 4% del gigante petrolifero, corrispondente alla quota attualmente detenuta dal Ministero dell’Economia, al fine di ottenere un introito di circa duedi. Va sottolineato che ciò non comporterebbe la perdita del controllo pubblico, poiché oltre al 4%, un ulteriore 27% è ancora in mano alla Cassa Depositi e Prestiti, l’istituzione finanziaria legata all’Erario. Il peso del debito pubblico L’indiscrezione si allinea con la strategia generale delineata da Giorgia Meloni, che prevede la vendita parziale ...

In lista Eni, Poste e Ferrovie dello Stato. La Ue: conti non in linea. Il vice presidente della Commissione Ue Dombrovskis: speriamo che da Roma ... (corriere)

il ministero delle Finanze - nel quadro del piano di privatizzazioni da 20 miliardi di euro annunciato dal governo - starebbe valutando la possibilità di cedere una quota tra il 10% e il 20% di ... Il processo di privatizzazioni annunciato dal governo sembra andare avanti, anche se bisognerà attendere ancora qualche mese per definirlo con precisione. Il ministero dell'Economia guidato da ... Su aumento produzione: «La rotta è quella di crescere, salvaguardando la filiera dell'indotto: da qualche mese stiamo lavorando a far insediare in Italia un'altra casa automobilistica»