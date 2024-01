Premier League | l’Arsenal batte il Crystal Palace per 5-0

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ingrande match delche distrugge ilper 5-0. Il resoconto della partita Notizia importante in, doveha praticamente disintegrato ilper 5-0: avvicinandosi a -2 dal Liverpool capolista. Le danze sono partite con Gabriel su assist di Rice, per poi raddoppiare con l’autogol di Henderson. Trossard firma il 3-0, mentre a chiudere i conti ci pensa Martinelli con una doppietta praticamente nel finale

