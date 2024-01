Premiati i giovani imprenditori di Confcommercio Campania

... la sua capacità di creare legami e l'entusiasmo per l'ITS come un'opportunità per i. La ... Gli studenti: Leonardo Bacchini, Francesco Cicogna, Sabrina Distefano, Francesca Mantini e ...... la sua capacità di creare legami e l'entusiasmo per l'ITS come un'opportunità per i. La ... Gli studenti: Leonardo Bacchini, Francesco Cicogna, Sabrina Distefano, Francesca Mantini e ...Nella foto il presidente Giovani Confcommercio premia Piazzetta Milù con l assessore Teresa Armato-Riconoscimenti per Festa Spa, Piazzetta Milù, MD Spa, Cilento Spa, Slow Burger-Paninoteca da Gino, ...Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania ha dato il via alla prima edizione del Premio Giovani Imprenditori. «Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato ad alcune delle più ...