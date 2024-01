Pozzuoli | alunno affetto da SMA – il sindaco risponde

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lo scorso 16 gennaio i genitori della scuola primaria Vittorio Emanuele (IC 4 Pergolesi) di, hanno espresso un forte segnale di protesta non mandando i figli a scuola, per sostenere le ragioni di un bambinoda SMA. Questo, infatti, é privo di una assistenza infermieristica e per l’aspirazione necessaria dei muchi orofaringei, Il Blog di Giò.

