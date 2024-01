Porto Torres scossa dalla tragica morte di Marika Soru di soli 16 anni

(Di sabato 20 gennaio 2024)è sotto choc per la prematuradi, una ragazza di16sarebbe morta a seguito di un malore improvviso nella sua abitazione in via Alfieri a. Poco prima delle 22 di venerdì 19 gennaio,è stata colta da malore. Con lei c’erano il padre e la sorella. A nulla è valso l’intervento degli operatori sanitari del 118. I medici hanno tentato per oltre un’ora di rianimarla ma pernon c’è stato nulla da fare. Toccherà all’esame autoptico accertare la causa della

Fatale un malore. Nonostante l'intervento degli operatori del 118 per la giovane non c'è stato nulla da fare Di: Redazione Sardegna Live Incredulità e dolore aper la tragica morte della 16enne Marika Soru. La giovane avrebbe accusato un improvviso malore nella sua abitazione che sarebbe stato fatale. Immediata la richiesta di soccorso da parte ...