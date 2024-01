Popovic è a Villa Stuart | visite mediche in corso con il Napoli VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilsta per chiudere un altro colpo in questa sessione di mercato: Matijaè aper le. L’attenzione delè interamente rivolta alla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma per lunedì sera. Gli azzurri in questa competizione sembrano aver trovato stimoli extra. Dopo essersi sbarazzati con ampio merito della Fiorentina con il risultato di 3-0, i ragazzi di Mazzarri proveranno a replicare la buona prova anche contro l’Inter. In campionato finì 3-0 per i nerazzurri, ma la prestazione delnon fu molto negativa. Nel primo tempo gli azzurri dominarono sui nerazzurri e crearono molte più occasioni da rete. Nel secondo tempo, invece, in seguito a molto decisioni arbitrali dubbie, il ...