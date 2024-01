Pontesecco | nuova viabilità per il cantiere T2 al via - Le foto

(Di sabato 20 gennaio 2024) SABATO MATTINA. La carreggiata provvisoria consentirà ai veicoli un passaggio dedicato durante tutta la durata delper la realizzazione della linea tramviaria da e per la valle Brembana.

La bretella permette la deviazione del tratto finale della circonvallazione Fabriciano all’altezza dell’intersezione con via Ruggeri da Stabello. Una modifica viabilistica necessaria perché in quel ...Dopo le prime impressioni e qualche conto spannometrico, il Comune di Bergamo snocciola i numeri sui flussi attorno alle due nuove rotatorie del Pontesecco, quasi «duemila autoveicoli in più al giorno ...