Pomezia | 170 telecamere connesse per garantire più sicurezza in città

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sono in totale 170 ledislocate sul territorio diper controllare in modo capillare il territorio. E’ stata inaugurata oggi la “Control Room” comunale per aumentare il grado dinel territorio di, in particolare sulla viabilità, il decoro urbano e l’abbandono dei rifiuti.più sicura, grazie a un’infrastruttura tecnologica per una gestione più efficiente e condivisa. È la Control Room del Comune di, attività partita ufficialmente oggi, alla presenza del sindaco Veronica Felici e del Dirigente alla polizia locale, ilDott. Angelo Pizzoli. L’iniziativa consta di 170dislocate sul territorio, che consentiranno di avere un controllo più efficace di ciò che accade nelle aree strategiche di ...

...00 30 3 L 378561 APPIANO GENTILE (CO) 20.000,00 31 3 D 374254(RM) 20.000,00 32 3 A 088298 ...00 168 3 M 359207 GENOVA (GE) 20.000,00 169 3 N 173560 CAVA DE TIRRENI (SA) 20.000,003 Q 119149 ...Gli indicatori presi in considerazione sono in totale 195 :sono relativi all'assistenza ... Anna ();. Azienda Osp. S. Giovanni - Addolorata (Roma);. Policl. Univ. Campus Bio Medico (Roma);. ...Sono in totale 170 le telecamere dislocate sul territorio di Pomezia per controllare in modo capillare il territorio. E’ stata inaugurata oggi la “Control Room” comunale per aumentare il grado di sicu ...Licenziamenti alla Fiorucci di Pomezia, Regione chieda un tavolo ministeriale, così Emanuela Droghei, consigliera regionale ...