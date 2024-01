Polemica insensata su Beatrice Luzzi | ex gieffina tira in ballo i femminicidi | il duro attacco

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 20 gennaio 2024) In queste ore, fuori dalla Casa del Grande Fratello si è sollevata una inutilecontro. A sollevarla sarebbe stata una ex, Jill Cooper, la quale avrebbe evidentemente frainteso una frase dell’attrice sul conto di Giselda Torresan.su: interviene exNei giorni scorsi, infatti,, incalzata da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.