Poche donne a Sanremo | Rose Villain | “È evidente che qualcosa che non funziona ci sia”

(Di sabato 20 gennaio 2024)? Amadeus nel 2020 ha avuto in gara 24 big (fra cui 7soliste); nel 2021 ha aumentato a 26 big (fra cui 7soliste che salgono a 11 se considerate anche Francesca della combo Michielin-Fedez, Veronica Lucchesi de La Rappresentante Di Lista, California dei Coma Cose e Victoria dei Maneskin). L’anno successivo, nel 2022, Amadeus ha arruolato in tutto 25 big (fra cui 7che salgono di nuovo a 9 con Veronica de La Rappresentante Di Lista e Hu del duo Highsnob e Hu). L’anno scorso il record: 28 big (fra cui 8, 9 con California dei Coma Cose). Quest’anno non è da meno: 30 big e solo 8, che salgono a 9 con Angela dei Ricchi e Poveri. Fra le 8 soliste che vedremo sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio ...

Le- sempre troppo- a Sanremo non hanno mai avuto vita facile, e l'ultima vittoria di una cantante risale a dieci anni fa, con Arisa nel 2014. "Essere donna può fare la differenza. È ...