Pinerolo-Vallefoglia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tutto pronto per Wash4green-Megabox Ondulati del Savio, partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Serie A1di. Le piemontesi di Michele Marchiaro, ottave in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare l’ottava vittoria e provare così ad avvicinarsi proprio alle marchigiane. La formazione di Andrea Pistola è infatti sesta in classifica con tre punti in più, ma non ha nessuna intenzione di lasciare punti per strada. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 20 gennaio alla Pala Bus Company di VIllafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...