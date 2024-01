Picerno-Catania posticipata | il motivo

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non si gioca, sfida valida per 22ª giornata del Girone C di Serie C, in programma oggi alle ore 16:15. Iloccupa la 12ª posizione ed è fuori anche la zona playoff. Ilè la sorpresa del campionato e si trova al secondo posto in classifica. “La gara, inizialmente in programma oggi con inizio alle ore 16.15, è stata rinviata a data da destinarsi per effetto dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio “Donato Curcio”, causata dalla copiosa nevicata ancora in corso”, si legge sul sito ufficiale del. L'articolo CalcioWeb.

La copiosa nevicata che si è abbattuta in Basilicata quest'oggi porta al rinvio nel potentino di, match valido per il girone C di Serie C 2023/2024. La partita del Curcio si sarebbe dovuta disputare alle ore 16.15 di oggi, sabato 20 gennaio, ma l'arbitro Arena di Torre del Greco ...... Andrea Menon SABATO 20 GENNAIO 2024 Ore 16:15 Serie C NOW 22a Giornata Girone C:vsdiretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Pietro Scognamiglio Ore 16:15 Serie C NOW ...A causa della neve che da stamani sta cadendo in Basilicata, e in particolare in provincia di Potenza, oggi non si giocherà la partita ...Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...