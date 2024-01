Pesaro | Ovazione per Mattarella all' Inizio dell' Anno da Capitale Italiana della Cultura 2024

(Di sabato 20 gennaio 2024)e Urbino -è stata ufficialmente inaugurata come, con un evento all'Vitrifrigo Arena che ha attirato oltre 8.000 persone, tra cui 2.000 studenti provenienti da 40 scuole. Durante la cerimonia, il Presidentea Repubblica, Sergio, ha ricevuto una calorosa, sottolineando il ruolo crucialenella lotta contro il monopolio del pensiero unico.ha sottolineato che laè fondamentale per la circolarità del sapere ea creatività, respingendo le restrizioni e i confini imposti al libero pensiero. Ha dichiarato: "Se la ...

per Mattarella aCirca 8mila persone, tra cui 2mila studenti di 40 scuole, hanno salutato con unail Capo dello Stato prima della cerimonia che dà il via agli oltre mille ...Ottomila alla Vitrifrigo Arena, oltre mille eventi in 50 ComuniPESARO In occasione della visita a Pesaro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024, la Megabox ...Cronaca nazionale Pesaro e Urbino - 20/01/2024 16:35 - Pesaro è stata ufficialmente inaugurata come Capitale Italiana della Cultura 2024, con un evento all'Vitrifrigo Arena che ha attirato oltre 8.000 ...