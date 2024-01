Perché guardare Escort Boys

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Fa da modello – come spesso accade – una serie israeliana. Qui abbiamo la versione francese. Dopo la morte del padre, un attore si ritrova a dover rimettere in piedi l’azienda di famiglia nel sud della Francia. Alveari e api. Gli amici lo aiutano, ma senza gran successo. Finché scoprono che un lavoratore alla fattoria nel tempo libero fa l’. L’ideale per arrotondare, e siccome sono tutti bellocci decidono di imitarlo. La prima uscita, per un addio al nubilato, funziona piuttosto bene. E c’è la sorellina Charly che offre consigli: come spogliarsi davanti a una signora, come comportarsi se nel servizio è compresa anche la cena. Obiettivo: le donne d’affari ben pagate e molto sole. Cambiano i sessi di chi si offre a pagamento, ma i luoghi comuni restano.