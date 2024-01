Per Mara Venier il primo tatuaggio | a 73 anni | non si scorderà mai

Il comune di Marano accelera per l’utilizzo dei beni confiscati alla camorra. Sono oltre 300 in città, molti dei quali già nella disponibilità del ... (teleclubitalia)

Bizzotto, senatrice vicentina della Lega: "Esprimo massima solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri durante il corteo organizzato dai centri socialiprotestare ...Venier aveva fatto lo slalomnon parlare della Marcuzzi, ma Belen trovò il modo di punzecchiare la presunta rivale in amore: 'Che belle le edizioni dell'Isola condotte da Simona Ventura - ...Tribunale di Treviso. RGE 433/21. MOTTA DI LIVENZA (TV) Via Contarina - Lotto unico, piena propriet per lintero di compendio immobiliare, in stato di pessima manutenzione e di abbandono, di fatto ...Le anticipazioni di Domenica In rivelano al pubblico tante sorprese. La puntata vedrà ancora una volta un format nel format, ossia “Tutti pazzi per ...