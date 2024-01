Pelle d’Okafor al Bluenergy Stadium | il Milan ribalta l’Udinese | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2024) Vittoria in rimonta delnell’anticipo serale della 21ª giornata del campionato di Serie A contro. La gara ha regalato grandissimi ribaltoni e la squadra di Stefano Pioli si è confermata in buona forma. Quarta vittoria consecutiva per i rossoneri e laè sempre più interessante. Beffata, in grado di raggiungere una salvezza tranquilla.si affida alla coppia formata da Lucca e Pereyra, gli ospiti rispondono con Pulisic, Leao e Giroud. Le prime occasioni della partita sono per Giroud, poi gli ospiti passano al 32?: cross di Theo, velo di Giroud e colpo vincente di Loftus-Cheek. Al 34? episodio clamoroso: Maignan abbandona la porta e la partita viene sospesa. Il motivo? Gli ululati dei tifosi bianconeri al portiere rossonero.