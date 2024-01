Paura e ricovero d’urgenza per la star di “Emily in Paris” | “Shock settico | infettati gravemente molti organi”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Grandee spavento per Ashley Park, una delle attrici di punta dell’acclamata serie tv “in” su Netflix dove interpreta Mindy Chen, amica diCooper interpretata da Lily Collins. L’attrice, nata in California ma di origini coreane, in un drammatico post su Instagram ha raccontato la bruttissima disavventura vissuta mentre era in vacanza alle Maldive durante le feste natalizie. Tonsillite degenerata inMindy aveva deciso di staccare la spina insieme al marito volando verso il paradiso acquatico nell’Oceano Indiano, ma le cose hanno preso una bruttissima piega: “Sono seduta qui a elaborare e a riprendermi dalle prime settimane del 2024 – ha esordito nel suo post – e l’unica parola che mi viene in mente è ...