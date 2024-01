Parolo su Hernandez | “Miglior terzino del mondo? Potenzialmente | ma quest’anno…”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Marco, ospite di DAZN, ha parlato di Theodurante il commento di Udinese-Milan: “ilallo è, ma il rendimento di quest’anno è un rendimento dae al? Per me è il più fortesinistro che c’è, però se mi parli di rendimento… Ma comunque per me è il giocatore più forte che c’è al Milan”. SportFace.