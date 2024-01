Paris Fashion Week | da Dior Homme la moda danza

(Di sabato 20 gennaio 2024) La nuova collezioneè un viaggio nella memoria, quella della Maison, in particolare ai ricordi di Monsieure della sua amicizia con la ballerina classica Margot Fonteyn. Da qui l’ispirazione, Rudolf Nureyev, partner sul palco della Fonteyn e per tutti icona di stile. Ma la vera magia di questa collezione è la sublimazione del savoir faire di casa, la haute couture che con naturalezza incontra il mondo del pret-à-porter per definire una nuova visione dello stile maschile. «La collezione, o meglio le collezioni, parlano di contrasti: i contrasti nella Maisonin termini di ready-to-wear e Haute Couture. È la differenza tra onstage e backstage; la vita di Nureyev nella teatralità e nella realtà. Ecco un incontro tra lo stile del ballerino e quello dell’archivio» spiega Kim Jones, ...

Una collezione di transizione, ecco come Givenchy sta affrontando l’addio di Matthew M. Williams mentre rimane in attesa del nuovo direttore ... (panorama)

Life&People.it | Giocare con gli stereotipi per scardinarli d alla norma. Lavora di fino Valentino per la collezione uomo Autunno Inverno ... ()

Negli ultimi 50 anni, The Original Timberland Boot è stato adottato da culture e comunità di tutto il mondo. In questa stagione dellaWeek , il marchio ha portato la propria energia e cultura direttamente nella città della moda più glam del mondo, Parigi. Attivandosi dove la gente del posto vaga organicamente per ...L'attore 57enne arriva con la 27enne allaWeek dedicata alla moda maschile La coppia partecipa alla sfilata del brand Ami e si lascia immortalare dai fotografi Vincent Cassel è nuovamente innamorato. Lei ha 30 anni meno di lui , ...Pierpaolo Piccioli dipinge in endecasillabi, quando tinge di blu lo spazio tra un genere e l'altro. Alla Paris Fashion Week uomo, la collezione Valentino autunno inverno 2024 2025 è una riflessione ...Le prime uscite, con trolley e borsoni sotto il braccio, già riassumono quello che è lo spirito della collezione di White mountaneering. Il viaggio, la distanza, che diventano il punto di partenza di ...