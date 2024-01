Paolo Cannavaro | “E’ arrivato Mazzarri”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024), ex difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista sul quotidiano “Il Mattino” a Francesco De Luca. L’ex capitano ha parlato del momento degli azzurri e della Supercoppa.sul cambio di modulo “ha proposto il tipo di calcio che conosce meglio e che la squadra aveva bisogno di fare in questa fase. Ha percepito il momento sul piano tattico e fisico. Prima della semifinale di Supercoppa il Napoli era una squadra che subiva gol e non ne faceva, l’altra sera se n’è vista un’altra: più sicura e coesa, non ha concesso nulla agli avversari”sul cambio in difesa “La fase difensiva, magari. Ma questo non vuol dire che il Napoli abbia pensato a difendersi: i cinque schierati là dietro erano aggressivi, nonattendisti. Tutti non vedevano l’ora di ...