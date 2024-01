Palermo-Modena sabato 20 gennaio 2024 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Le formazioni ufficiali di, match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2023/2024. La stagione molto altalenante dei rosanero è proseguita anche nel primo match del 2024 contro il Cittadella. Ora ...... alle 14 in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW TERNANA - CITTADELLA alle 14 in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, alle 16.15 in diretta su Sky Sport 251 e ...PALERMO – La gara contro il Modena è la prima del 2024 allo stadio “Renzo Barbera” per il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero sono alla ricerca della vittoria per rilanciarsi in una posizione di ...Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Modena, valevole per la 21a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 16:15. PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli, 2 Graves, 18 Ne ...