Palermo | Feralpisalò e LAV in campo per i diritti degli animali

(Di sabato 20 gennaio 2024)(ITALPRESS) –e LAV Italia insieme per Aron: un gesto simbolico e una maglia speciale all'asta per tutelare vita e. A distanza, ma uniti da valori universali. Ile la, prima delle rispettive gare di campionato del 20 gennaio, sono scese ina supporto di LAV, Lega Anti Vivisezione.Dopo il dramma vissuto da Aron, il pit bull bruciato vivo ae morto pochi giorni dopo, al Barbera Matteo Brunori è entrato inper il riscaldamento con il suo cane, Nina: l'obiettivo è lanciare un messaggio d'amore e rispetto per glidalla stessain cui ha avuto luogo la vicenda di Aron, ...

... alle 14 in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW- CATANZARO alle 14 in ...streaming su NOW TERNANA - CITTADELLA alle 14 in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW-...hanno infatti deciso di sostenere la Lav con una raccolta fondi ed un'attività dal forte valore simbolico: prima delle sfide rispettivamente contro Modena e Catanzaro, i due ...