Pagelle Udinese-Milan | Okafor e Jovic tengono aperta la corsa scudetto Ma Leao?

Leggi su dailymilan

(Di sabato 20 gennaio 2024)la. Stedano Pioli ringrazia e ci spera… MAIGNAN 5 Respinge i cori di razzismo ma non la conclusione mirata di Samardzic e soprattutto quella di Thauvin. Il pallone gli passa sopra la testa… CALABRIA 6 Fa il suo. Lo fa sempre con il cuore (75? Florenzi 6: conferma) KJAER 4 Imperdonabile. Uno come lui non può farsi saltare come un birillo… GABBIA 6,5 Ancora una serata da protagonista assoluto. Chiude tutto. Ferma tutti THEO HERNANDEZ 5 L’assist per l’amico Ruben è ancora suo ma anche l’errore su Thauvin… LOFTUS-CHEEK 6 Ruben non sbaglia. Tempi di inserimento perfetti e terzo goal con la maglia del. Sicuramente in ritardo sulla rete di Samardzic. ...