Padre Enzo Fortunato è il nuovo direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il frate francescanoe’ stato nominato dal Papadi Sandi cui è arciprete il cardinale Mauro Gambetti. Coordinerà anche l’incontro mondiale dei bambini in vaticano in programma a maggio. ”Dal cuore del francescanesimo, ladi San Francesco, al cuoreChiesa Universale, ladi San. Vorrei simbolicamente chiamare così i nuovi impegni che Papa Francesco mi affida e che porterò avanti con lo stesso entusiasmo e dedizione con il quale ho vissuto l’esperienza e il servizio ad Assisi”, dice...

Una chiusura di stagione da n.27 del mondo. Lorenzo Musetti non ha lasciato il segno come avrebbe voluto nelle ultime fasi del 2023. Il carrarino ha ... (oasport)

Il 2023 non è stato un anno da ricordare per Matteo Berrettini. Il romano infatti non è riuscito, a causa di diversi problemi, soprattutto fisici, a ... (oasport)

“Ci è voluto un po’ di tempo per realizzare la vera portata del nostro successo, specialmente per ciò che rappresenta per tutto il popolo italiano. ... (sportface)

- - > undefined - Agenzia Romano Siciliani . Due importanti nomine pontificie perFortunato, frate minore conventuale, 57 anni , volto noto della tv e dei social, dal 1997 al 2021 direttore della Sala Stampa del sacro Convento di Assisi. Papa Francesco gli ha affidato ...Il Religioso ha guidato la sala stampa del Sacro Convento di Assisi: "Dal cuore del francescanesimo al cuore della Chiesa. Sono grato al Pontefice per i nuovi ...Oggi come da tradizione, la chiesa di San Francesco di Paola di Taranto, retta dai padri Minimi e guidata dal parroco padre Alessandro Chiloiro, chiude i festeggiamenti in onore della Madonna del ...StampaPadre Enzo Fortunato è stato nominato da Papa Francesco direttore della Comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano oltre che coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini i ...