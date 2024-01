Ordine | “Thiago Motta al Milan? Non ha esperienza in Champions…”

Si sofferma anche sul futuro della panchina del Milan Franconel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali... Barbora Krejcikova sfiderà Mai Hontama prima di Andrey Rublev controSeyboth Wild . In serata " stessa struttura di programma della Rod Laver Arena " si disputeranno, nell', Magda ...Franco Ordine ha parlato dei possibili prossimi allenatori del Milan ... “L’altro nome che circola in continuazione è quello di Thiago Motta. Ha fatto un eccellente lavoro allo Spezia, adesso anche al ...Vera e propria rivoluzione nel top club della Serie A: Thiago Motta e il gioiello dei felsinei, Joshua Zirkzee ...