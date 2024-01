OnePlus Watch 2 | possibile lancio al MWC 2024 con una novità

(Di sabato 20 gennaio 2024) Stando a quanto riportato,si è messa a lavoro alla seconda generazione del suo smart. Il debutto del primo orologio intelligente del produttore cinese è avvenuto nel 2021. Il2 è emerso in alcuni rendering trapelati nel mese di novembre 2023. Adesso, la tempistica didel dispositivo è stata condivisa dall’affidabile informatore Max Jambor, secondo cuiè già pronta a lanciare, nei mercati globali la prossima settimana, gli smartphone12 e 12R insieme alle Buds 3 TWS. Secondo Max Jambor, il nuovo2 sarà lanciato in occasione del Mobile World Congressdi Barcellona, in Spagna, che quest’anno inizierà il 26 febbraio e terminerà il 29. ...

OnePlus Watch 2 is launching at Mobile World Congress! Looking forward to the next WearOS Watch!