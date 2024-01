Onda anomala a Ponza | il traghetto rischia di ribaltarsi | danni alle auto nella stiva video

Paura in California per una violenta Mareggiata da cui si sono originate onde enormi che hanno invaso alcune strade delle località di mare. Questo ... (panorama)

Buone notizie arrivano invece dalla città di Suzu, raccontano i media locali, dove il bagno pubblico termale, miracolosamente scampato all', è stato ripristinato con l'aiuto della ...L'"Una tragedia che non ha mai superato", ripetono gli amici. E poi le inquietudini, l'insonnia, l'angoscia raccontata in chat alle amiche. La descrizione di una donna tormentata, ...Un'onda anomala, e il mare in burrasca che ne è scaturito, hanno creato il caos a bordo e anche nella stiva, dove le auto si sono ribaltate. Nessun ferito, ma danni ingenti.Sfiora quota 30 mila il numero delle abitazioni danneggiate dal terremoto del primo gennaio sul versante centro occidentale del Giappone. (ANSA) ...