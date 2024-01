Oms e la minaccia di una nuova pandemia | “Non è questione di se | ma di quando arriverà”

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) – La prossimadopo il Covid? "E' già là fuori" e "non èdi se, ma di. A ribadire l'allarme sulla 'malattia X', che "non è un concetto nuovo", è l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, direttore Epidemic & Pandemic Preparedness and Prevention dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, dopo questi giorni di

...X sul tema di quanto dobbiamo temere la possibilità che in futuro si concretizzi una nuova... coordinato dal direttore generale dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus, proprio dedicato a come ...... delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (ed ECDC) e del parere ... più di un […] Navigazione articoli Giustenice,di buttarsi dal terrazzo: intervento dei ...Oggi, sabato 20 gennaio, e domani sono in programma due nuove giornate di open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid. Tutte le persone dai 18 anni in su potranno ...Le recenti dichiarazioni di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), hanno riacceso l'allarme a livello globale. Non si tratta di un nuovo virus ...