Omicidio Anica Panfile | Battaggia non risponde al Gip La domestica uccisa dopo una lite | avvolta in un tappeto e gettata nel fiume

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ha mantenuto il silenzio Franco, 77 anni, durante l’udienza di convalida dell’arresto, avvenuto quattro giorni fa su ordine di custodia cautelare del Gip di Treviso, perché accusato della morte di, 31enne trovata sulla riva delPiave a Spresiano (Treviso) il 21 maggio scorso., ex datore di lavoro della donna, si trova ora nel carcere di Santa Bonna di Treviso. Secondo quanto reso pubblico oggi dal capo della procura Marco Martani in base all’autopsia la donna, che di lavoro fa la, è stataper soffocamento poi tramortita in testa e resa incapace di difendersi per una ingente assunzione di cocaina. Gli elementi che hanno portato all’arresto diSecondo la ...

Franco Battaggia, in passato legato alla Mala del Brenta , è stato fermato per l' omicidio di Anica Panfile , la 30enne trovata senza vita nel fiume ... (tg24.sky)

... perché accusato della morte diPanfile, 31enne trovata sulla riva del fiume Piave a ... Per questo, qualche giorno dopo l', aveva richiesto una nuova carta d'identità valida per l'espatrio.Il 77enne imprenditore di origine veneziana, titolare della nota pescheria 'El Tiburon', è accusato divolontario e occultamento di cadavere.sarebbe stata uccisa nel pomeriggio del 18 ...Il procuratore Marco Martani, in una conferenza stampa tenutasi presso il Tribunale di Treviso, ha ricostruito i fatti emersi dalle indagini relative ...La Procura parla di gravi indizi di colpevolezza per l'uomo, che non ha rilasciato dichiarazioni durante l'udienza di convalida del fermo. Si esclude, tuttavia, la premeditazione ...