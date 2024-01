Omicidio Alexandru Ivan | martedì l’ultimo saluto al 14enne ucciso a Monte Compatri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 gennaio 2024) S’indaga ancora sull’di Alexadruche ha perso la vita in un parapiglia a Pantano Borghese.i funerali.i funerali a Valmontone, presso la Chiesa Ortodossa di Santo Stefano. Ancora tanti, però, sono i tasselli per mettere a posto una vicenda che ha dell’incredibile: la morte del, colpevole soltanto di essere uscito con suo padre. Anzi il suo patrigno. Venerdì scorso si è spento tutto a causa di un parapiglia – dicono le persone coinvolte – per un bicchiere di troppo. Gli inquirenti però indagano. Si deve capire chi ha sparato. Nel frattempo sono state fermate 4 persone, tra cui lo zio di Alex, per capire qualcosa in più: in primis perchè un ragazzo di 14 anni era all’appuntamento di venerdì ...