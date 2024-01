Olimpiadi Invernali Under 18 | l’Italia Team fa cinquina | arriva anche un bronzo dal biathlon

(Di sabato 20 gennaio 2024) Gangwon – Prosegue la conquista delle medaglie alle18.fa. Aggiunge un, un argento e un altro oro in bacheca. E sono ile lo slittino gli sport che festeggiano il tricolore. Il racconto delle gare – coni.itconquista il primoagli YOG di Gangwon 2024. Dopo l’oro e l’argento vinti nello slittino, a poca distanza, all’Alpensia AlpensiaCentre che in occasione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, regalò numerose gioie ai supporter azzurri,la terza medaglia italiana. La ‘confeziona’ Nayeli Mariotti Cavagnet, terza nella 10km individuale femminile dietro alla ceca ...

Primi titoli che vengono assegnati per quanto riguarda lo short track alle Olimpiadi invernali giovanili 2024 di Gangwon (Corea del Sud). In scena ... (oasport)

Alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud, è iniziato il torneo femminile di Hockey su ghiaccio , ... (oasport)

... in uscita con il loro terzo attesissimo film 'I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno' ; Cristiano Malgioglio ; la campionessa di curling Stefania Constantini , oro alledi Pechino 2022 ...Il territorio su cui mi è stata assegnata la competenza sarà anche teatro, nel 2026, delle. Un momento dove la sanità locale dovrà mostrare la sua faccia migliore'. Il segretario ...Domenica 21 gennaio andrà in scena la seconda giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024, manifestazione multisportiva in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). Si preannuncia g ...La Federazione Italiana Vela ha annunciato i primi nominativi degli atleti identificati per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella seduta odierna, il Consiglio Federale ha ...