Olimpiadi invernali giovanili 2024 | super Italia! Oro Brunner Weissensteiner nel doppio maschile | argento Obertstolz al femminile

(Di sabato 20 gennaio 2024) Che partenza per l’Italia nelledi Gangwon (Corea del Sud)! Erano in programma due finali nello slittino e gli azzurri hanno subito raccolto una medaglia d’oro e una d’. Nelè arrivata la medaglia d’oro firmata da Philippe Manuel. Gli azzurri hanno fatto segnare il crono complessivo di 1:34.283. Una prima manche fantastica ha permesso agli azzurri di poter gestire nella seconda manche, nella quale hanno segnato il secondo crono per mantenere la leadership. A 0?347 è arrivata la coppia lettone composta da Gruzdulis-Borovojs/Cepulis, mentre bronzo per il duo tedesco Gruenbeck/Kuehr, staccato di 0?793. Nel singoloè giunta la ...

Manca sempre meno per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno in quel di Milano -Cortina. L’entusiasmo è palpabile con le persone che hanno potuto ... (sportface)

Sta per alzarsi il sipario sui Winter YOG 2024 , i Giochi Olimpici Giovanili Invernali , in programma a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al ... (oasport)

Gangwon – Prendono il via i Giochi Olimpici Invernali Giovani li in Corea del Sud. A Gangwon, gli Azzurri sfidano i più forti atleti Under 18 del ... (ilfaroonline)

Il territorio su cui mi è stata assegnata la competenza sarà anche teatro, nel 2026, delle. Un momento dove la sanità locale dovrà mostrare la sua faccia migliore'. Il segretario ...Non accennano a placarsi le controversie legate alla costruzione di una nuova pista da bob a Cortina per ledel 2026. Secondo le ultime ricostruzioni, è arrivata un'offerta per la realizzazione dell'opera da parte di un'impresa di Parma. Il parere del Comitato Olimpico Internazionale ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 20 GENNAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali Giovanili di ogg ...Che partenza per l’Italia nelle Olimpiadi invernali giovanili 2024 di Gangwon (Corea del Sud)! Erano in programma due finali nello slittino e gli azzurri hanno subito raccolto una medaglia d’oro e una ...