Olimpiadi invernali giovanili 2024 | nello short track vittorie per la cinese Yang Jingru e il coreano Kim Yousung

(Di sabato 20 gennaio 2024) Primi titoli che vengono assegnati per quanto riguarda loalledi Gangwon (Corea del Sud). In scena c’erano i 1500 metri sia al maschile che al femminile. Nei 1500 metri femminili oro e argento alla Cina con(2:33.148) e Li Jinzi (2:41.543). Bronzo per la giapponese Nonomi Inoue. Tra le italiane, Sara Martinelli eliminata nelle semifinali e Sara Merazzi è uscita invece nei quarti di finale. Nei 1500 metri uomini vittoria delJoo Jaehee (2:21.906) davanti alZhang Xinzhe (2:22.095) e all’altroKim(2:22.148). Da sottolineare la buona prova di Daniele Zampedri che ha vinto la Finale B in 2:41.355. ...

