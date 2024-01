Ogni giorno con Maria | 20 gennaio La Madonna del Miracolo appare nel cuore di Roma

(Di sabato 20 gennaio 2024) Oggi laci porta neldidove è venerata con il titolo didel. Tutti i dettagli della sua storia sono strepitosi. Poco distante dalla centralissima e rinomata Piazza di Spagna, c’è una Basilica nota come la Lourdesna. Tre apparizioni in luoghi distinti, una in particolare ci stupisce perché ... L'articolo proviene da La Luce di

«Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato mia sorella e mio nipote, ... (ilmessaggero)

... che assicurerà a Sky e NOW di trasmettere alcune tra le più importanti sfide perturno . ... Il fatto delo della settimana affrontato con la consueta competenza insieme alle anticipazioni ...A quanto riportato da entrambi i due si sentono quasie cercano di crescere i loro figli nel miglior modo possibile, non facendogli mancare nulla. Max Biaggi - Spetteguless.it Nonostante ...Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora!Anche la soubrette venezuelana ha detto addio alla televisione per sbarcare sulla piattaforma di contenuti per adulti ...