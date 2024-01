Nuova vita ai vecchi oggetti | ad Almè e Villa d’Almè aprono i “centri del riuso”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dare una secondaad, mobili, libri, piatti e giocattoli. Sono nati con questo obiettivo i duedelinaugurati nella mattinata di sabato 20 gennaio, ad Alme? e aD’Alme?. Due strutture volute dalle Amministrazioni Comunali, in accordo con Aprica spa, societa? del Gruppo A2A, per promuovere un uso responsabile delle risorse, ridurre i rifiuti da smaltire e superare la cultura dell’usa e getta. Ideloffrono un luogo dove si potranno condividere quegliche non si utilizzano piu?, promuovendo cosi? una cultura basata sulla condivisione e sulla riduzione degli sprechi. Saranno aperti il sabato dalle 9 alle 12 all’interno deidi Raccolta di Via Gnere, a...