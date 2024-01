Nuova Mercedes Classe E | lusso e tecnologia ai massimi livelli – La prova

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un’ammiraglia in tutto e per tutto, con soluzioni e qualità tanto elevate da infastidire anche sua altezza

CLA sarà il primo modello della casa automobilistica tedesca a disporre della piattaforma MMA (Modular Architecture) che sarà utilizzata per i futuri modelli 'Entry Luxury'. ...Allestimenti e prezzi La- Benz GLA parte da un prezzo di 42.366,80 euro per la versione 180 Automatic. Lagenerazione porta in Italia ben 7 versioni: Executive, Advanced, Advanced ...Nuova Mercedes CLA sarà il primo modello della casa automobilistica tedesca a disporre della piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture) che sarà utilizzata per i futuri modelli "Entry Luxury". Qu ...Tra le scuderie in cerca di riscatto nella nuova stagione figura senza ombra di dubbio la Mercedes. La scuderia di Brackley ha concluso a secco di vittorie un 2023 che ha visto padrona incontrastata l ...