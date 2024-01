Nuova Irpef | la simulazione | consulta le cifre per ogni fascia di reddito con la nuova aliquota

... stabilendo però contestualmente la detassazionedel 50% per 5 anni, fino a 600.000 mila euro,... Se questa possibilità fosse confermata, in questaformulazione, si produrrebbe un vero danno ......lavorativamente per almeno due anni all'estero e che si impegnavano a versare l'aliquotaper ... così da poter assicurare unasessione di calciomercato con gli sgravi fiscali previsti. C'è ...Dal 1° gennaio, poi, niente più cessione del credito e sconto in fattura, ma solo detrazione Irpef in cinque rate annuali entro il 31 dicembre 2025. Questo secondo limite, però, non vale per i ...Bankitalia dimezza le stime di crescita del Tesoro, dal 2023 al 2025 la nostra economia è quasi ferma. L'economista Carlo Cottarelli ci spiega le ...