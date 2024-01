Nsc incontra il Movimento Genitori Separati

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 20 gennaio 2024) I Segretari Michele Capece e Irene Carpanese, insieme al Segretario Generale NSC Massimiliano Zetti,no il Dottor Marco Doria, Presidente del. Un evento materializzatosi dal proficuo lavoro svolto dalla nostra APCSM a favore del personale dell’Arma e il cui progetto ha guadagnato il vivo interesse del dottor Doria e della sua Associazione: si tratta del progetto “Casa Carabinieri” che si prefigge l’acquisizione di strutture abitative confiscate alla mafia per adibirle ad alloggi, corredati di spazi comuni e ricreativi, per i carabinieriche si trovano in difficoltà economica e logistica, trovando anche l’opportunità di poterre ed ospitare i figli. Il progetto si è concretizzato il 15 gennaio a Roma, con ...