Novate | spacciatore tradito dalle chiavi | arrestato

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un giovane di 20 anni, originario della Grecia ma cittadino albanese residente a Gessate, è statomercoledì mattina della scorsa settimana a, nella zona di via Stelvio. L’accusa che grava su di lui è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto è ...

Tradito dalle chiavi della macchina. Un ragazzo di 20 anni, un giovane greco che vive a Gessate, è stato arrestato mercoledì mattina acon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina pronte per essere vendute. A incastrarlo sono stati i ...Tradito dalle chiavi della macchina. Un ragazzo di 20 anni, un giovane greco che vive a Gessate, è stato arrestato mercoledì mattina acon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina pronte per essere vendute. A incastrarlo sono stati i ...È stato sorpreso mentre cedeva dosi di hashish a un minorenne il 20enne albanese, incensurato e nullafacente, arrestato dai ...Il giovane era impegnato nel "giro di consegne' di dosi di cocaina e hashish quando è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri ...