“Nonostante il Pd” | De Luca presenta in Puglia il suo libro Presidente della Regione Campania

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tweet con immagine diffuso da Michele Emiliano: Il piglio decisionista, la battuta sempre pronta, la determinazione appassionata lo hanno reso uno dei politici più noti e apprezzati. In diretta con @VincenzoDeper lazione del suoil PD”. Segui la diretta bit.ly/3u0o9hU L'articolo “il Pd”: Deinil suo proviene da Noi Notizie..

L’appuntamento è fissato per domani, 16 novembre, alle 17:30. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , discuterà del libro che sta facendo ... (impresaitaliana)

Tempo di lettura: < 1 minuto“Caro presidente De Luca , Caivano non si aiuta con un caffè propagandistico. Caivano conoscerà finalmente dopo oltre ... (anteprima24)

governo versus De Luca , De Luca versus governo . Il presidente della regione Campania ha messo nel mirino l'esecutivo Meloni per la presenza a ... (ilmattino)

Il governo risponde al governatore della Campania che in questi giorni ha definito "eccessiva" la presenza dei membri dell'esecutivo a Caivano. Una ... (liberoquotidiano)

Con un blitz, infatti, è stato nominato nuovo direttore generale il registaDe Fusco e la ... l'India e il teatro di Villa Torlonia) e solo uno dalla Regione Lazio ma,questo, esprimono ...la crescita elevata del sentiment negativo nei loro confronti, la coppia aumenta i ... spiegaFerlaino, partner di SocialData. "Linciaggio mediatico", lo psicologo di Bibbiano chiede i ...Il piglio decisionista, la battuta sempre pronta, la determinazione appassionata lo hanno reso uno dei politici più noti e apprezzati. In diretta con @VincenzoDeLuca per la presentazione del suo libro ...È in corso all'Anche Cinema di Bari la presentazione dell'ultimo libro del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con lui il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ...