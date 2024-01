Non rinnoveremo l’accordo… Altra stangata per Chiara Ferragni

Walter Gargano ha 39 anni ma è ancora in attività. L'ex centrocampista uruguaiano del Napoli , che in Italia ha vestito anche le maglie di Inter e ... (247.libero)

Chissà come sono finiti sulle grondaie, dato checi sono alberi nei pressi'. Il presidente del ... Il prossimo mesela richiesta dell'operazione strade sicure. A Librino ci sono 7 ...Le parole di Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, sul possibile rinnovo di contratto dell'esterno con la Roma Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato ai microfoni di ...Ma non è tutto. A causa proprio di questi problemi, molti brand con cui Chiara ha collaborato nel corso del tempo, prendono le distanze dalle vicende giudiziarie per paura che l’onta della truffa ...Chiara Ferragni, i guai non finiscono mai. Dopo il pandoro-gate, il caso delle uova di Pasqua e l’emorragia di follower, ora arriva anche il flop del suo brand di gioielli, svenduti… Leggi ...