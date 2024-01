Non l' ha fatto a dovere | la vendetta pesantissima che inguaia la Ferragni | chi la molla

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Altra collaborazione persa per Chiara: da quando è scoppiato il caso dei pandori e della beneficenza, l'influencer fatica a mantenere rapporti di lavoro con alcune aziende, come per esempio Coca-Cola. Adesso, stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico, anche un noto gioielliere di Ferrara avrebbe deciso di interrompere la partnership con l'imprenditrice digitale. Si tratta di Paolo Bavarelli, che nel suo negozio, “Bavarelli Gioielleria”, vende da un po' di tempo a questa parte i gioielli con il marchio di Chiara. Le vendite, però, non sarebbero andate come sperato. Pur ammettendo che qualche vendita c'è stata, il titolare della gioielleria ha detto che si aspettava qualcosa in più. “Stiamo svendendo con sconti fino al 50% gli ultimi articoli ma una volta che li avremo terminati non è nelle nostre intenzioni rinnovare l'accordo ...