“Non ci posso credere | ho vinto!” Lacrime ad Affari tuoi | partita al cardiopalma e colpo di scena finale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024), ildisul. Venerdì 19 gennaio 2024 Amadeus è tornato a giocare con i pacchisti ed è arrivato il turno del concorrente delle Marche. Antonio, questo il suo nome, era accompagnato dalla moglie Marika e non si può dire che abbia iniziato col pacco giusto. Nella prima fase ha infatti aperto ben cinque pacchi rossi tutti in una volta, il primo dei quali è stato addirittura quello da 300mila euro. Insomma, sembrava una disfatta annunciata. Poi si è ripreso con il pacco blu dea 75 euro ma la tendenza non è cambiata perché gli altri chiamati sono stati ancora rossi. Scoraggiato dalla piega presa dalla, Antonio ha deciso coraggiosamente di cambiare il suo pacco, pur rischiando di beccarne uno azzurro. Ha quindi rinunciato al suo 19 e preso il numero ...