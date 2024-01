Non c’è solo Sinner tra gli italiani rimasti all’Australian Open

Leggi su gqitalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Conosci Jasmine Paolini?. Nata a Bagni di Lucca, la 28enne di padre italiano e madre con origini ghanesi/polacche, è nei circuiti tennistici da più di dieci anni, ma il suo nome non è mai diventato virale. Ora però, grazie all’ottimo e per certi aspetti sorprendente rendimentoin corso a Sydney, Jasmine (che è sponsorizzata da Asics) sta facendo parlare molto di sé. Insieme a Jannik, infatti, è l’unica italiana ancora in gioco nei tornei singolari (scenderà in campo lunedì per gli ottavi di finale, quando in Italia sarà l'una più o meno, contro la venticinquenne russa Anna Kalinskaya, mentre nella notte tra il 20 e il 21 gioca in doppio con Sara Errani), ma mentre sul ragazzo nato a San candido sappiamo tutto o quasi, su di lei poco o niente. E allora non ci resta che andare a scoprire qualcosa di più. Gli ...