NJPW | EVIL batte Tama Tonga | addio ufficiale per il leader dei GoD

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lo scorso 4 gennaio ildei Guerillas of Destiny,, è riuscito nell’impresa di sconfiggere Shingo Takagi e vincere per la quarta volta in carriera il NEVER Openweight Championship. Nonostante abbia annunciato di non voler rinnovare il suo contratto con la New Japan Pro Wrestling subito dopo l’esito del match,ha comunque continuato il suo percorso nella compagnia fino al nuovo evento in PPV passato agli archivi poche ore fa, stiamo parlando di New Beginning in Nagoya. Nello show in questioneè stato chiamato a difendere la cintura contro il volto principale della House of Torture,che, grazie al fondamentale aiuto di Ren Narita è divenuto nuovo campione. Nel post matchha dato vinta ad un ...

Tama Tonga has said his goodbyes to New Japan Pro Wrestling after losing the NJPW NEVER Openweight title at the recent New Beginning event.New Japan Pro-Wrestling held its NJPW New Beginning in Nagoya event on January 20 from Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena) in Nagoya, Japan. The event aired on NJPW World. Full results and ...